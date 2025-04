Nuevo esquema cambiario: con el desafío de anclar las expectativas de inflación

A su criterio, el “carry” podría recomponerse rápidamente, dada la atractiva tasa de interés en pesos y la “garantía” de un techo de 1400 para el precio del dólar. Este segundo trimestre es el más abundante en términos de “agrodólares” y, aparentemente, la baja de retenciones tiene fecha de terminación en junio. A su vez, la posible reducción de la brecha cambiaria podría reactivar créditos y emisión de obligaciones negociables. En los documentos difundidos este fin de semana por el FMI, se estiman en U$S 12.400 millones los vencimientos de deuda privada en 2025, pero se anota como factible un flujo del orden de los U$S 17.800 millones que, de cumplirse, arrojaría un saldo positivo de U$S 5.400 millones.