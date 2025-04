Cima Himalaya se hizo gigante en el especial del turf tucumano

Mientras los tres ejemplares no se dieron tregua en la delantera, Cima Himalaya fue de menos a más. Los primeros 100 metros corrió en el penúltimo lugar, hasta escalar a la cuarta posición en el codo de los 800 metros. A esa altura, Huge Impact logró inclinar la balanza a su favor para quedar como único puntero. El defensor de la caballeriza “El Pili” ingresó a la recta final con dos cuerpos de ventaja, pero Cima Himalaya arrancó con mucha fuerza y no tardó en pasar al frente en el palo de los 200 metros. En los últimos metros, la tordilla dejó de ser exigida de firme por el “Pulga” Suárez y Owe You One, con su fuerte atropellada, pasó al segundo lugar y se acercó a la vencedora.