El grosero error que cometió Ignacio Arce en la derrota de Riestra frente a Instituto

“Es mi estilo, me puedo equivocar. No son bloopers, son aprendizajes y es mi estilo, puede gustar, o no. Y asumo los errores cuando son equivocaciones. Seguramente lo trabajaremos para que no se repita”, dijo el arquero después de la derrota. Arce, asimismo, aseguró que no modificará su manera de jugar.