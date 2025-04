Visita clave para Milei: llega al país el secretario del Tesoro de Estados Unidos

La llegada de Bessent se produce en simultáneo con dos hechos significativos. Por un lado, la reciente aprobación de un préstamo por U$S 20.000 millones del FMI a la Argentina. Por otro, la renovación del swap de monedas entre el Banco Central y el Banco Popular de China por U$S 5.000 millones, extendido hasta mediados de 2026. Este último movimiento fue interpretado por algunos sectores como un gesto político de Beijing hacia el gobierno de Milei. La tensión geopolítica no se reduce al plano financiero. La presencia de inversiones chinas en sectores estratégicos del país ha sido históricamente motivo de inquietud para Washington.