Cartas de lectores: Estado obsoleto

No hay otra calificación, en especial en Tucumán. Habría que exigir explicaciones a nuestras autoridades sobre el motivo por el cual se hizo el cambio en las tarjetas que el ciudadano común adquiere para usar el transporte público. Un cambio necesario, pero que parece decidido -como siempre- sin hacer un trabajo serio de necesidades, alternativas, posibilidades. Sería interesante que los legisladores se informen sobre la verdadera causa y/o el motivo que subyace en el uso de diferentes tarjetas para transporte, que enloquecen al usuario y le exigen más gasto diario -y que influyen sobre los pases a personas con discapacidad-. Entre los avances tecnológicos, la Inteligencia Artificial, los cada vez más diversos medios para abonar, etcétera, llama la atención que nuestro Estado provincial siga apostando a lo presencial y manual para realizar un trámite. No dudo de que detrás haya algo lógico: el personal estatal que, supuestamente, quedaría sin tareas. Pero los legisladores y el Poder Ejecutivo provincial deberían interesarse y participar, desde la información creciente sobre formas nuevas de realizar ciertas tareas, y posibilitando la actualización y el perfeccionamiento constante en los entes del Estado y a sus integrantes. La realidad actual no puede regirse con las mismas prácticas obsoletas, que sólo provocan cansancio y hartazgo.