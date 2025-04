Cartas de lectores: Cepo cambiario

Dícese que cepo es un instrumento de tortura hecho de dos maderos que se ajustaban para sujetar presos y que dólar es la unidad monetaria de EEUU; que el FMI es un gordo panzón y glotón, que tiene mucha plata y nos prestará U$S 20.000 millones (debemos devolver U$S 40.000 millones) para que no terminemos de fundir del todo la nuestra, que teníamos depositada en el tesoro del Banco Nación, dentro de cual ya nos quedan solo unos dientes, unas cuantas medallistas de oro y unos cuantos manguitos . ¡Ah!, eso sí, no cesan los aumentos de precios, la inflación marcó un 3,7% -en los últimos 12 meses, 55,9%- y el dólar flotará y ya no habrá devaluación ... y… y… ¡Señores, basta de cháchara! Dejen de versear, ya somos grandes y a ese cuentito ya lo escuchamos. Ahora nos dicen que podremos comprar dólares sin restricción, que la economía se reactivará, que se instalarán industrias con miles de puestos de trabajo, que lloverán dólares y pesos, que dejaremos de ser pobres y blablabla. La realidad nos dice que no tenemos un “sope” para comer y al dólar solo lo conocemos por fotos. Todo ese palabrerío ni ellos lo entienden; a la mayoría del pueblo trabajador y a la totalidad de la clase pasiva sólo les interesa saber si a partir de la otra semana bajarán los precios de los alimentos y las medicinas, y si se mejorarán los sueldos y no se fumarán entre unos cuantos pícaros los millones que llegarán. Imaginemos que el país es nuestro hogar y que si ya restringimos todos las gastos, vendimos hasta el perro, tenemos fideo hervido y mate cocido de menú, y si ya desesperados recurrimos a un prestamista o a un transa y no pagamos, el final ya lo sabemos y es lo que nos pasará si no le damos buen destino y cumplimos . Caso contrario ya no serán ficha limpia y al cepo lo llevarán puesto.