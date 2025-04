Horóscopo de hoy: ¿cómo le ira a cada signo en el amor, salud y el dinero?

Hoy, te marearás con tus propios pensamientos, en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades. Siempre ves el lado negativo de las cosas, deberías tratar de no prolongar demasiado esta situación, si no te vas a ver bastante solo. No permitas que tus temores interfieran en tu relación amorosa. No hay nada que temer, porque la suerte estará de tu lado.