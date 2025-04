Sexualmente hablando: ¿Hombres apuestos, malos amantes?

Según George Jacobs, asistente y hombre de confianza de Frank Sinatra (y autor del libro “Mr. S: The Last Word on Frank Sinatra”), Marilyn Monroe admitió que John F. Kennedy era un mal amante. No sólo eso: también que sufría de eyaculación precoz. “Ella trataba de considerarlo una señal positiva, una prueba de cómo lograba hacerlo perder el control. ‘¡Por Dios, George! ¡Tiene que gobernar un país! No tiene tiempo para todo el sermón sentimental’”. En cambio, parece que Frank sí se hacía tiempo para eso. “Es el mejor -decía Marilyn-. No hay nadie como él”.