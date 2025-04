Suffok debe confirmar su buen momento en el cotejo jerárquico del turf local

PRIMERA CARRERA

(1.200 metros-15 hs.)

PREMIO “FENOMENO”

caballopesojockey

1 TIRYON57Juan Romano

2 SECURITY PREMIUM57Benjamín Ossan

3 EMPEROR JACK57Héctor Suárez

4 TOY STORY57Francisco Brito

5 IMPUESTO UNICO57José Carrizo

6 MERCEDINO KID57Matías Rodríguez



Candidato: (3) EMPEROR JACK



SEGUNDA CARRERA

(1.300 metros-15.40 hs.)

PREMIO “SIR PETROL”

caballopesojockey

1 GRAND REX53Héctor Suárez

2 DOLCETO53X X

3 BLESSED AGAIN51José Vizcarra

4 MASTER OF MASTERS51Facundo Morán

5 NORTEÑO FOR SALE54Francisco Brito

6 CANDY GATO51José Carrizo

7 RICCIARDO57Juan Romano

8 COUBERT57Pablo Alarcón

Candidato: (2) DOLCETO



TERCERA CARRERA

(1.200 metros-16.20 hs.)

PREMIO “ALL DAY”

caballopesojockey

1 GRAND SILVERIO56Benjamín Ossan

2 GOLOSO KEN56Walter Marrades

3 TIRA A BUENA57Ángel Vai

4 ASPERA57José Vizcarra

5 LANDSLIDE RISK56José Carrizo

6 NACHO SUN PRIZE56Ángel Villegas

7 MAJOR LIZARD56Héctor Suárez

8 SACA BRILLO56X X

8a SECURITY JAN56Marcos Navarro

9 CASUAL SECURITY56Francisco Brito

9a CURIOSO FILOSO56Facundo Navarro

10 MUNDO DANIEL56Facundo Morán

11 CREANDO SUEÑOS56X X

12 POR EL TRIUNFO56Raúl Valdez



Candidato: (4) ASPERA



CUARTA CARRERA

(800 metros-17 hs.)

PREMIO “JUAN CAMORRA”

caballopesojockey

1 CRISTINO54Walter Marrades

2 BLOODHOUND54X X

3 AGUA CELESTE52Francisco Brito

4 EL SHERIFF54Roberto Ruiz

5 PICASSO JOY54Cristian Caram

6 GRAND LUCRE52Roberto Robledo

7 REDIVERTIDO54José Vizcarra

8 ALASKA REAL52X X

9 PERNIGOTTI52Carlos Schultheis

10 APLAUDIME54X X

Candidato: (7) REDIVERTIDO



QUINTA CARRERA

(800 metros-17.40 hs.)

PREMIO “NIARCHOS”

caballopesojockey

1 DON PIPER55Cristian Caram

2 CRAZY DANCE53Carlos Schultheis

3 ALTRUISMO55Héctor Suárez

4 EL BARBA ROJA55X X

5 SENSACIONAL PRIZE55Francisco Brito

6 LUCKY SANT55Roberto Robledo

7 CENTELLA BIG PRIZE55Juan Romano

8 MOCK JOY55Facundo Navarro

9 CHAPLIN55José Vizcarra



Candidato: (9) CHAPLÍN



SEXTA CARRERA

(1.400 metros-18.20 hs.)

ESPECIAL “MANUEL CORONEL”

caballopesojockey

1 OWE YOU ONE55José Vizcarra

2 LUCKY SHADOW55Facundo Navarro

3 CAETANO56Roberto Ruiz

4 RADIO WAVES53Carlos Schultheis

5 SUFFOK56Facundo Morán

6 CIMA HIMALAYA53Héctor Suárez

7 HUGE IMPACT53Julián Bethencourt



Candidato: (5) SUFFOK



SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros-19 hs.)

PREMIO “MANANTIAL PAMPA”

caballopesojockey

1 GLORIOSO IRENEO56Walter Figueroa

2 FIGURIN56Ángel Vai

3 CORNELL56Cristian Caram

4 GREEN SHOE56Carlos Schultheis

4a VIKINS TERROR56Héctor Suárez

5 STAR CHECK56Francisco Brito

6 JUAN PUCHO56Roberto Robledo

7 MINCHITO56José Vizcarra

8 EURO SPRING56Roberto Ruiz

Candidato: (2) FIGURÍN