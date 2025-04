Fin de casi todo el cepo: un Milei sobrio, a la espera el lunes de la hora de la verdad

El catalejo de los mercados se traslada ahora naturalmente al próximo lunes. Un operador, quien es un lince en materia cambiaria, analizó el discurso para La Gaceta: "fue prudente y no le quedaba otra porque el mercado lo corrió y le ganó la pulseada. Quizás el Gobierno lo tenía previsto después de permitir un 'carry trade' donde muchos ganaron mucha plata, pero está claro que el miedo no es zonzo y que el lunes será la hora de la verdad. Por eso, Milei puso la pelota contra el piso, para no irritar", evaluó. La City masticará durante todo el fin de semana los pasos a dar.