Descubrieron cómo ganar músculo en tiempo récord con un entrenamiento de 20 minutos

No siempre entrenar por horas puede llevar a resultados efectivos. Eso lo demuestra un estudio publicado en The Journal of Strenght and Conditioning en agosto del año pasado y citado por GQ Latinoamérica. Para los participantes de la investigación, bastaron solamente dos entrenamientos de 17 minutos a la semana y una rutina de pesas de solo cuatro ejercicios.