Por qué el 11 de abril es el día más aburrido de la historia

Parece que, para el científico de Cambridge, William Tunstall-Pedoe, no hay muchas anécdotas para contar sobre el once de abril, y sus afirmaciones aparentan estar respaldadas por datos certeros. Si alguna vez escuchaste a un amigo decir que estaba aburrido el décimo primer día de abril, quizá no sea accidental si no la tendencia de que en este día no pasa absolutamente nada.