Un colegio deberá indemnizar a un alumno que fue víctima de bullying

El juez García Hamilton consideró que las obligaciones que pesan sobre las instituciones educativas no se agotan en la mera transmisión de conocimientos, sino que comprende la protección de los estudiantes frente a riesgos previsibles en el ámbito escolar. “Sobre la institución educativa demandada pesaba el deber de garantizar, no solamente la formación académica del niño, sino también el de brindarle un entorno seguro y adecuado para su desarrollo integral”, remarcó la sentencia. Además, el fallo hizo referencia a la responsabilidad civil de la institución, subrayando que su negligencia contribuyó al perjuicio del estudiante. “Aun asumiendo como válidas las características psicológicas atribuidas al niño por el colegio, ello no eximía de ninguna manera a la institución de su deber de cuidado y protección especial del superior interés del niño. Por el contrario, este reconocimiento de una situación de fragilidad, sumado a las condiciones propias de la edad, imponía un deber reforzado de protección que la institución demandada parece negar bajo el pretexto de patologizar al niño”, sostuvo en su resolución.