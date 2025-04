La barra de Colo Colo culpó a la Policía por la muerte de dos hinchas, y acusó a Conmebol de ser cómplice

“La Conmebol guarda silencio. Sin duelo, sin respeto, sin urgencia. Como si dos vidas no bastaran para detener el espectáculo. Pero para nosotros, sí. Porque no se puede celebrar cuando el fútbol se tiñe de sangre. Exigimos justicia. Exigimos memoria. Que no se olviden sus nombres. Y que nunca más se repita”, agregó la hinchada, disparando también contra la entidad encabezada por Alejandro Domínguez.