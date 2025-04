La muerte del ginecólogo: advertencias y cuestionamientos

“El perito dijo que la causa primaria fue la ubicación de la víctima a 90 centímetros de la camioneta, entendiendo que estaba invadiendo el carril derecho de circulación, que si él no hubiera estado ahí el accidente no habría ocurrido y que esa ubicación no es normal. El perito entendía que podía andar con exceso de velocidad pero seguía siendo culpa de la víctima. Creo que las incoherencias del perito de parte no se pueden dejar de mencionar”, afirmó.