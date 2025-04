El sugestivo video que publicó Alpine en la previa al GP de Bahréin: ¿Se viene el reemplazo de Doohan?

Alpine es una de las escuderías que más rumores generó en el inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1. La inclusión de Franco Colapinto como piloto reserva desató miles de conspiraciones sobre el futuro del equipo, y sobre todo de un posible reemplazo de Jack Doohan a mitad de temporada. El australiano no tuvo su mejor perfomance en las tres primeras fechas: no sumó puntos, protagonizó dos choques (uno en la carrera principal de Australia y el otro en las pruebas libres en Japón). Para disipar los rumores de un posible intercambio en Bahrein, el equipo francés publicó un video en el que se ve a Doohan junto a Pierre Gasly. El material, sin embargo, no tuvo el impacto esperado.