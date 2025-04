Horror en San Luis: enterró a su suegra en el patio y sospechan que siguió cobrando su jubilación

Consultado sobre si existió un pedido de ayuda al municipio, Gaguini admitió que no haberlo hecho “fue un error”. No obstante, aclaró: “Pero ojo, acá no está en juego eso. ¿Cuál es el problema? Si yo fui a hablar con la doctora -de cabecera- para que se destapara esto, porque ya teníamos que acabar con esta situación”.