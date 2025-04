Escándalo en la FIA: renunció el vicepresidente por ruptura en "las normas de gobernanza"

Reid también aclaró que su renuncia no responde a un conflicto personal, sino a una postura ética. “Esta decisión no es contra nadie en particular. Tiene que ver con principios. El automovilismo merece una conducción que actúe con transparencia, responsabilidad y respeto por sus bases. Ya no me es posible continuar en un sistema que ha dejado de representar esos valores”, concluyó.