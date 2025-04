Estados Unidos amplía los motivos para denegar visas

“Autodeportados”

El gobierno de Trump también ha enviado avisos a los migrantes con permisos de residencia temporal para que se “autodeporten” si no quieren ser “expulsados”. Según la prensa estadounidense, las notificaciones fueron enviadas a beneficiarios de la aplicación de teléfono móvil CBP One, creada por el gobierno del ex presidente demócrata Joe Biden para que los migrantes pudieran pedir cita y entrar legalmente.