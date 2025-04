Nuevo acuerdo con el FMI: el Gobierno de Milei dijo que el viernes recibirá la aprobación final

En el mercado hay una pregunta que aún no encuentra respuesta: ¿qué solicitará el FMI para desembolsar los dólares que le dará a la Argentina? La letra chica no aparece, más allá de que el organismo internacional anunció un programa de Facilidades Extendidas de 48 meses por U$S 20.000 millones, que equivale a 15.267 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) o 479% de la cuota del país en el organismo. El préstamo es a 10 años, con cuatro años y medio de gracia. Esto será tratado este viernes por el Board del Fondo. Se estima que el primer desembolso será de U$S 8.000 millones, aunque hay algunos analistas que advierten que ese monto puede ser mayor, de al menos U$S 12.000 millones.