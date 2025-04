¿Qué pasa en los riñones si comés avena todos los días?

Casos en que no se debería comer avena todos los días

La avena es un alimento muy saludable pero hay casos en los que no conviene abusar o en los que no conviene juntarla con otros minerales como el hierro o el zinc. Esto es así porque “la avena contiene antinutrientes como los fitatos, que pueden unirse a minerales (como el hierro y el zinc) y reducir su absorción”. Por tanto, las personas con anemia no deberían abusar de su consumo o hacerlo siguiendo una serie de recomendaciones. “La cocción y el remojo previo pueden reducir los niveles de fitato”, aconseja Vicente Clemente, profesor de Nutrición de la Universidad Europea.