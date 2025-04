Cuánto cobraba Nicole Neumann en los 90: las cifras que sorprenden hoy

Yanina Latorre, que también tiene una hija artista a la cual acompañar en el medio, salió indignada por las declaraciones de Claudia Neumann. "¿Cómo le vas a cobrar una comisión a tu hija? Es tremendo. Sacá si le afanó o no le afanó. Ella dice 'yo me cobraba una comisión'. ¿De qué? ¡Tu deber es llevarla, es una locura", soltó. Luego aseguró que la madre de Nicole se había aprovechado de lo que cobraba su hija para no trabajar más.