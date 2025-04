VIDEO. Se emiten nuevos pases de discapacidad para el transporte público

Sucede que la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) había recibido denuncias sobre posibles falsificaciones de los pases de discapacidad provisorios, entonces se estableció que la Dirección de Tránsito, a cargo de Sergio Apestey, debía emitir un nuevo carnet provisorio que incluya una foto del beneficiado y la firma de la oficina, para evitar confusiones. De esta manera, se ordenó a los choferes de algunas unidades que no reciban pases de discapacidad que no tengan esas características. El problema fue que muchos de los usuarios no tenían el nuevo plástico, entonces no se les permitió viajar.