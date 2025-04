No lo sabés, pero estos hábitos cotidianos empeoran tu salud mental

Según la organización Go Red for Women, los hábitos son difíciles de cambiar porque se trata de comportamientos que se han vuelto sencillos y automáticos. En contraposición, la dificultad de adquirir un nuevo hábito yace en el hecho de que los ganglios basales del cerebro (la parte responsable del "piloto automático") aún no se hacen cargo de este comportamiento. Es conveniente simplificar los nuevos comportamientos para que sea más sencillo integrarlos en las rutinas del piloto automático.