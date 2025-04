Exigen la implementación de la ley que regula el derecho de admisión en los locales

"No es la primera vez que solicitamos esto, lo hicimos también en 2022 cuando me desempeñaba como legislador. Todos en Tucumán vimos en ese momento el video de un 'patovica' que golpeaba con un látigo a un joven y a su novia, que trataba de protegerlo. Las imágenes llegaron hasta la prensa nacional. Si se sigue mirando para otro lado, estos episodios van a seguir ocurriendo", planteó Canelada. Por su parte, Cobos advirtió que no basta con haber enviado al IPLA y a la Policía a investigar el hecho. "Aquí lo importante es poder prevenir estas situaciones, algo que no ocurrió por error del Gobierno. ¿De qué le sirve a ese joven que hayan clausurado el boliche si ya lo desmayaron a golpes y no hay ninguna política para evitar que esto vuelva a ocurrir?"