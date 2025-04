¡Al estilo Jurassic Park! Revivieron al "lobo gigante" que estuvo extinto más de 10.000 años

¿Realmente dejó de estar extinto el lobo gigante?

Lo que la empresa logró, marca una revolución en la biología evolutiva. No se trata de un simple retorno a lo extinto, sino de una reinterpretación genética cuidadosamente calculada. En realidad esta criatura no dejó de estar en extinción, sino que se ha concebido una nueva con ciertas similitudes. No es exactamente una clonación de especies, sino de ADN.