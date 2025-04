Manuel Adorni: "el Pro está en “proceso de desintegración”

Adorni sostuvo que el principal diferencial entre el Pro y LLA en Ciudad es “la agenda”. “Con ellos [el Pro], hemos trabajado muy bien a nivel nacional. Pero en la ciudad de Buenos Aires vamos separados el 18 de mayo porque no compartimos agenda. Hay temas como la Ley Bases en las que no coincidimos. Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”, sentenció.