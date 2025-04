El municipio pide una sentencia por la causa del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

No es la primera vez que la Capital solicita una definición en este proceso. En octubre de 2024, el municipio había impulsado la declaración “de puro derecho” de la causa, algo que no prosperó. En presentaciones anteriores, además, la Fiscalía Municipal había advertido sobre el perjuicio económico que representa para el erario la suspensión por tiempo indefinido de este sistema, implementado durante la gestión del ex intendente Germán Alfaro.