Las lágrimas caen sobre los rings tucumanos por Santillán

Además, antes de boxear y un tiempo durante su carrera deportiva, Santillán trabajaba en el bar Málaga de la zona de ex terminal, en el pasaje Sargento Gómez. Su tarea no era la de cualquier empleado de un local gastronómico: era bandejero, el que estaba en la vereda y atendía a la clientela, tarea designada para quienes poseen ese “don de gente” que no abunda. Con un particular carisma, “Ojitos” (su mirada era achinada), como también era conocido en el ambiente comercial, podía atraer clientes.