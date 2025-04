Jaldo: “no hay margen para el error en la zafra 2025”

“Es un momento de mucha responsabilidad. Tucumán es una provincia que no tiene petróleo y sus regalías, no tiene minería, por lo tanto no tenemos regalía de litio. Tucumán vive de nuestras economías regionales, fundamentalmente caña de azúcar, citrus, arándanos”, detalló Jaldo en su mensaje. El titular del Poder Ejecutivo fue enfático respecto de la necesidad de que el sector azucarero asuma compromisos, en un marco en el que el Estado provincial participará activamente para que eso sea posible destacó. “Hay muy poco margen para el error en las decisiones que se tomen y en lo que tiene que ver en esta actividad agroindustrial de la caña de azúcar son muchos los factores que intervienen, desde el cañero, desde los contratistas, desde los transportistas, los industriales, los que comercializan los productos”, dijo.