Un senador kirchnerista celebró el rechazo a los pliegos de Lijo y García-Mansilla: "Límite al autoritarismo"

Elecciones legislativas y la interna del peronismo bonaerense

Por otra parte, Parrilli habló de la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Tenemos una diferencia política con Kicillof. Creemos que las elecciones en la provincia deben ser el mismo día que las nacionales, porque no que esta en discusión aquí no es el modelo provincial sino el modelo nacional. Las políticas de Milei impactan negativamente no solo en la provincia sino en todo el país”, señaló.