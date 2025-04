Cristina Kirchner volvió a cargar contra Javier Milei y le advirtió: "Te vas a poner el país de sombrero"

La ex presidenta no tardó en responder. “Hiciste ‘pelota’ 60 años de construcción política internacional de apoyo a nuestra causa por Malvinas, basada en el Principio de Integridad Territorial. ¡Llamaste ‘malvinenses’ a los habitantes de nuestras islas! Y, además, ¡dijiste que querés que voten con los pies! ¡No, hermano!”, reprochó. Y continuó: “Son población plantada en nuestras islas desde 1833 para usurparlas. ¿Qué parte no entendés? Si querés te hago un dibujito”.