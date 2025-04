El director de Alpine señaló a Jack Doohan como responsable del accidente durante los test de Suzuka

El alivio llegó minutos después, cuando se pudo observar a Jack salir del monoplaza por sus propios medios. ¿Fue error del piloto? Fue la pregunta que se hicieron todos en ese mismo instante. Horas después llegó la confirmación oficial por parte de la escudería francesa: "Fue una mala decisión la de no cerrar el DRS entrando en la curva 1. Es algo de lo que aprender, y estoy seguro de que Jack y el equipo estarán listos para mañana", remarcó Oliver Oakes, director de equipo de Alpine, dejando el claro que no hubo fallas en el monoplaza y que el principal motivo del accidente fue un error cometido por el piloto australiano. Si bien desde Alpine confirmaron que Doohan goza de buena salud, no aclararon si estará listo para competir en la jornada de mañana. Mientras tanto, los ingenieros trabajan para rearmar el vehículo que quedó destrozado.