La UCR impulsa una renovación en Tucumán

Representación

El evento contó con la presencia de Agustín y Federico Romano Norri, Luis González (ex intendente de Simoca), Jorge Mendía (ex legislador), Roque Mendía (ex concejal), Ariel García (ex legislador), José Luis Avignone (ex concejal), Ezequiel Luna (ex concejal de La Banda), Antonio Iñigo (concejal de Las Talitas) y Teresita Villavicencio (ex diputada nacional). El objetivo trazado fue el de consolidar una estructura que represente a sus afiliados y referentes.