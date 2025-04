Imputaron a “Miguelón” Figueroa y a su esposa por amenazas coactivas

Al momento de dirigir unas palabras, “Miguelón” dijo: “Yo no he amenazado al Gobernador y recién me entero que mi mujer está presa (con arresto domiciliario). Hace 18 días que estoy con huelga de hambre. Ya cometí un error; déjenme estar cerca de mi familia; no tengo poder adquisitivo ¿A quién voy a matar? Fue un malentendido. He bajado 9 kilos (en el servicio penitenciario de Ezeiza) por lo que pido que me saquen de este sistema. En Marcos Paz estaba en un pabellón de trabajadores (con régimen de prelibertad) y ahora estoy con 100 presos terroristas de otros países. Soy el único que está aquí por una causa provincial. Les pido disculpas al Gobernador, al Juez y los Fiscales, y que me perdonen sus familias. He perdido a mi hijo y no tengo ni para un abogado defensor (por el letrado privado que renunció)”.