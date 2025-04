Cande Tinelli habló de su divorcio de Coti Sorokin: "No fue de común acuerdo"

La confirmación llega semanas después de que la artista fuera entrevistada en Intrusos (América TV), donde ya había manifestado su distanciamiento del músico. "Por el momento, estoy distanciada. La verdad que sí, pero no quiero confirmar nada porque recién llego y me debo una charla", expresó en ese momento al arribar a Ezeiza. No obstante, un detalle no pasó desapercibido: ya no llevaba su alianza de matrimonio. "Ya me lo saqué", señaló con franqueza.