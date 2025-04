Senado: gana fuerza la postura de rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla

En la sesión también intervino la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tagliaferri reiteró su postura crítica hacia la ausencia de mujeres en la Corte Suprema. "Dije sí, públicamente, que no creía ni creo en una Corte Suprema sin mujeres. Eso yo no lo voy a acompañar", afirmó. Además, cuestionó el procedimiento utilizado por el Gobierno: "Defender la Constitución no es un capricho, no es una cuestión partidaria. Se trata de hacer valer los principios con los que fueron diseñados cada uno de los artículos y, sobre todo, por los que votamos nosotros".