¿Un milagro de Juan Pablo II? La reliquia que habría ayudado a la recuperación del papa Francisco

Francisco canonizó a Juan Pablo II el 27 de abril de 2014, en una ceremonia donde también se proclamó santo a Juan XXIII, resaltando la importancia de ambos en la historia de la Iglesia. Durante su internación, el cardenal Dziwisz señaló que el papa argentino, a pesar de sus problemas de salud, no seguirá el ejemplo de Benedicto XVI y no renunciará a su cargo. "Queremos creer que no se rendirá nunca: como Wojtyla, también Bergoglio sabe que la cruz de Cristo no debe ser nunca abandonada y que todo está en manos del Señor", afirmó.