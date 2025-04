“Ser ciudadano italiano debe tomarse en serio”, dijo el cónsul honorario en Tucumán

No obstante no tener novedades, Ricciuti subrayó que ya no se aplicará la ley vigente desde 1992. Llevó tranquilidad a las personas que habían iniciado los trámites previo a aquella fecha -al precisar que todos los expedientes en curso seguirán bajo la normativa anterior-. Y resaltó que las nuevas solicitudes deberán presentarse en una oficina especial del Ministerio de Relaciones Exteriores en Roma, con un plazo de resolución de hasta cuatro años.