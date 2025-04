El plan de sacar ómnibus del centro de San Miguel de Tucumán aviva el debate

El concejal radical José María Canelada no objetó ni se mostró a favor de la medida que se plantea en la Capital, pero sí subrayó que las políticas de movilidad urbana “deben darse de manera integral y participativa”, considerando la opinión de los usuarios. “Es fundamental para garantizar que las modificaciones no perjudiquen la accesibilidad y que aseguren la eficiencia del servicio. Además, por supuesto, que no les generen más gastos y que no sean golpes a su bolsillo”, dijo.