"Los tucumanos se están bajando de los colectivos y el sistema es cada vez más desprolijo e incómodo"

Por últimos, los ediles señalaron que estas cuestiones también son tomadas en cuenta por los tucumanos a la hora de calificar el servicio. "No es sólo el estado de los colectivos, el tiempo de espera o el precio del boleto. Necesitamos que los tucumanos se vuelvan a subir a este transporte público porque no es lo mismo para el tráfico que hayan 20 personas viajando en un colectivo a que hayan 10 motos y 10 automóviles particulares. Para esto necesitamos un sistema simple, que no les complique la vida".