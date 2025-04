Larry De Clay despidió a Toti Ciliberto: “No tengo consuelo”

La vida de Toti Ciliberto estuvo marcada -sin saberlo- por el bullying. En una entrevista que brindó a LA NACION, el humorista reveló que en sus inicios sufría burlas por las marcas en su rostro y un día decidió reírse él mismo de ello, lo que lo condujo al sendero del humor. “En mi época no se trataba. Yo no sabía que era bullying, pero todo el tiempo me cargaban. Era un momento donde lo carnal, lo físico y lo bello parecía ser lo primordial y único”, expresó.