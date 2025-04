Murió el reconocido actor y humorista Toti Ciliberto

Nació el 25 de mayo de 1961 en una familia humilde. En una entrevista con TN Show, contó que desarrolló su faceta cómica como defensa ante el bullying: “Tenía un acné muy fuerte y mis pocitos en la cara son la prueba. El peeling me quemaba la piel y no había cremas ni nada. Me veía al espejo y lloraba. Un día me empecé a cargar y logré que mis compañeros bajaran la agresión. Mi primera relación con una chica fue porque le caía simpático y vio mi interior. El secreto es reírse de uno”.