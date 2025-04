Quiénes son los seis argentinos más ricos, según el último ranking global de Forbes 2025

En 2024, su división financiera, Consultatio Asset Management, adquirió el 100% del capital accionario de TPCG Group Ltd., incluyendo TPCG Valores S.A.U. en Argentina y TPCG Financial Services S.A. en Uruguay. La fusión dio origen a Consultatio-TPCG, que se posicionó como uno de los principales grupos independientes no bancarios de servicios financieros en Argentina y Uruguay, con proyección regional.