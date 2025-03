Vuelven a pedir que Alperovich sea beneficiado con prisión domiciliaria

A casi ocho meses de la condena que lo llevó al penal de Ezeiza, donde aún permanece, la Justicia analiza un nuevo pedido del ex gobernador José Alperovich quien, nuevamente y por razones de salud, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria mientras se avanza con el estudio final del caso, el cual está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la defensa del ex senador, sentenciado a 16 años de cárcel, se trata de una persona discapacitada, que no puede tratar sus dolencias en el ámbito en el cual actualmente permanece.