“Lo que natura non da, el FMI non presta”: la nueva advertencia de Cavallo

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a criticar la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei. Ahora advirtió que si los dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizan para intervenir en el precio de la divisa corre riesgo el proceso de desinflación. “Lo que natura non da, el FMI non presta”, tituló una publicación en su blog personal, que cuestiona la estrategia económica del titular de Hacienda, Luis Caputo.