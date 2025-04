Ricardo López Murphy, sobre el plan económico del Gobierno: "Estamos en dificultades y serias"

“Estamos en dificultades y serias. El Gobierno ha llamado desesperadamente al apoyo del FMI. Si cuando usted está nadando llama a los guardavidas es porque no puede volver por las suyas. Usted no lo llama porque está holgado, lo llama porque está en dificultades. Si tuviéramos un plan económico robusto no tendríamos que recurrir a esto. El plan no estuvo bien hecho”, opinó tajantemente en diálogo con La Nación+.