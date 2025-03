Franco Colapinto, de luto por una dolorosa pérdida: “Te vamos a extrañar”

Franco Colapinto habría generado “desacuerdos internos” entre los jefes de Red Bull por su posible incorporación

La Fórmula 1 no sólo es una competencia de velocidad y de adrenalina, sino que también existen miles de rumores que trascienden al paddock. Desde su debut el año pasado, Franco Colapinto despertó el interés de diferentes escuderías, entre las que estaba Red Bull. El pase, sin embargo, no se terminó de concretar, y el argentino firmó como piloto reserva de Alpine. Ahora, las malas actuaciones del neozelandés Liam Lawson y la asunción del japonés Yuki Tsunoda al equipo principal reavivaron el runrún sobre un posible traspaso del pilarense a Racing Bulls, el segundo equipo de la escudería austriaca. Hasta el momento, no hay nada confirmado. Frente a este panorama, Ralf Schumacher, ex piloto de la “Máxima”, reveló que Colapinto habría desatado una serie de desacuerdos internos entre los jefes del equipo, Helmut Marko y Christian Horner.