¿Colapinto cambia otra vez de equipo en la Fórmula 1 de cara al 2026?

Es entendible que la gran masa de seguidores pretenda que el australiano no esté a la altura para ver a Colapinto nuevamente entre los 20 mejores del mundo, pero su mánager cree que no es algo positivo. "Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine", explicó el británico en sus redes sociales. Y agregó: "Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión, pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora, pero no así porque conseguirán lo contrario", disparó.