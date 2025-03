El papá de Colapinto contó qué opinan los dueños de la Fórmula 1 sobre su hijo

"Este chico vino a cambiar la Fórmula 1, me decía un periodista la otra vez, y hasta los propios dueños de la Fórmula 1", contó en una entrevista que Colapinto padre dio a Clarín. "Dicen que no puede ser que este pibe no esté. Lo dicen porque es descontracturado, dice lo que siente, aunque lo reten lo dice igual. Es él y va seguir siendo así toda la vida", afirmó. "Lo dejé volando solo ya a los 14 años, ahí le estaba muy atrás, ahora ya se maneja solo, está bien, salió un chico bárbaro, no solo deportivamente hablando sino como persona. Todos mis hijos, Franco, Martina y Antonella. Si hay algo de lo que no me puedo quejar es de los tres hijos que tengo",